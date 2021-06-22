22.06.2021 (19:30)
Министр обороны России провел переговоры с главкомом Вооружённых сил Мьянмы Мин Аунг Хлайном
Взаимодействие в военной и военно-технической областях – важная составляющая всего комплекса отношений между Россией и Мьянмой, заявил во вторник министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
«Сегодняшней встрече придаём особое значение, ведь Мьянма для нас - проверенный временем стратегический партнёр и надёжный союзник в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе», - сказал Сергей Шойгу в ходе рабочей встречи с главнокомандующим Вооружёнными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайном. Он также является председателем Государственного административного совета страны.
Шойгу подчеркнул, что «взаимодействие в военной и военно-технической областях - важная составляющая всего комплекса российско-мьянманских отношений».
Министр обороны отметил также, что «сегодня Вооружённые силы Мьянмы - одни из наиболее эффективных в регионе».
«Они оснащены современным вооружением и военной техникой, и в этом, господин старший генерал, безусловно, Ваша личная заслуга», - сказал Шойгу, обращаясь к Хлайну.
В российском военном ведомстве, сказал Сергей Шойгу, рассматривают эту встречу «как отличную возможность обменяться мнениями о перспективах развития нашего сотрудничества, прежде всего в военной и военно-технической сферах».
«Настроены и впредь прилагать усилия по укреплению двусторонних связей с опорой на сложившиеся между нашими странами взаимопонимание, уважение и доверие. Мы всегда, как и прежде, открыты для хорошего взаимного диалога по самым разным вопросам», - сказал Сергей Шойгу.
В начале встречи он приветствовал Хлайна на бирманском языке, назвав дорогим другом.
«Уважаемый господин старший генерал! Дорогой друг! Очень рад очередной встрече с Вами и делегацией министерства обороны Республики Союз Мьянма в Москве. Прежде всего, благодарю Вас за решение принять личное участие в IX Московской конференции по международной безопасности и выступить на её пленарном заседании», - сказал Шойгу.
Помощь России сделала армию Мьянмы одной из сильнейших в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил главнокомандующий Вооружёнными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайн.
«Наша армия стала одной из сильнейших в регионе благодаря Российской Федерации», - сказал Хлайн на переговорах с Министром обороны России Сергеем Шойгу в Москве во вторник.
При этом он отметил личный вклад главы российского военного ведомства в развитие Вооружённых сил Мьнянмы.
«Благодарю за это», - сказал Хлайн, выразив Шойгу признательность за предоставленную возможность встретиться лично и за приглашение участвовать в Девятой Московской конференции по международной безопасности.
По оценке главкома, сегодняшний визит подтверждает, что дружба между двумя странами «продолжается всё сильнее и сильнее».
Хлайн сообщил, что у него есть три- четыре вопроса для обсуждения на личной встрече с Шойгу.
Далее переговоры продолжились без присутствия прессы.