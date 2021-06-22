22.06.2021 (19:30)

Министр обороны России провел переговоры с главкомом Вооружённых сил Мьянмы Мин Аунг Хлайном

Взаимодействие в военной и военно-технической областях – важная составляющая всего комплекса отношений между Россией и Мьянмой, заявил во вторник министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«Сегодняшней встрече придаём особое значение, ведь Мьянма для нас - проверенный временем стратегический партнёр и надёжный союзник в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе», - сказал Сергей Шойгу в ходе рабочей встречи с главнокомандующим Вооружёнными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайном. Он также является председателем Государственного административного совета страны.

Шойгу подчеркнул, что «взаимодействие в военной и военно-технической областях - важная составляющая всего комплекса российско-мьянманских отношений».

Министр обороны отметил также, что «сегодня Вооружённые силы Мьянмы - одни из наиболее эффективных в регионе».

«Они оснащены современным вооружением и военной техникой, и в этом, господин старший генерал, безусловно, Ваша личная заслуга», - сказал Шойгу, обращаясь к Хлайну.

В российском военном ведомстве, сказал Сергей Шойгу, рассматривают эту встречу «как отличную возможность обменяться мнениями о перспективах развития нашего сотрудничества, прежде всего в военной и военно-технической сферах».

«Настроены и впредь прилагать усилия по укреплению двусторонних связей с опорой на сложившиеся между нашими странами взаимопонимание, уважение и доверие. Мы всегда, как и прежде, открыты для хорошего взаимного диалога по самым разным вопросам», - сказал Сергей Шойгу.

В начале встречи он приветствовал Хлайна на бирманском языке, назвав дорогим другом.

«Уважаемый господин старший генерал! Дорогой друг! Очень рад очередной встрече с Вами и делегацией министерства обороны Республики Союз Мьянма в Москве. Прежде всего, благодарю Вас за решение принять личное участие в IX Московской конференции по международной безопасности и выступить на её пленарном заседании», - сказал Шойгу.

Помощь России сделала армию Мьянмы одной из сильнейших в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил главнокомандующий Вооружёнными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайн.

«Наша армия стала одной из сильнейших в регионе благодаря Российской Федерации», - сказал Хлайн на переговорах с Министром обороны России Сергеем Шойгу в Москве во вторник.

При этом он отметил личный вклад главы российского военного ведомства в развитие Вооружённых сил Мьнянмы.

«Благодарю за это», - сказал Хлайн, выразив Шойгу признательность за предоставленную возможность встретиться лично и за приглашение участвовать в Девятой Московской конференции по международной безопасности.

По оценке главкома, сегодняшний визит подтверждает, что дружба между двумя странами «продолжается всё сильнее и сильнее».

Хлайн сообщил, что у него есть три- четыре вопроса для обсуждения на личной встрече с Шойгу.

Далее переговоры продолжились без присутствия прессы.

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