23.06.2021 (05:00)
Российские миротворцы обеспечивают безопасность местных жителей, проводящих уборку урожая пшеницы в Мартунинском районе
Российские миротворцы обеспечивают безопасности местных жителей при проведении сбора зерновых культур в Мартунинском районе Нагорного Карабаха.
«Мы обеспечиваем безопасность сельскохозяйственных работ вблизи населенного пункта Мартуни Мартунинского района, а именно сбора урожая пшеницы вблизи линии разграничения», - сообщил представитель российского миротворческого контингента Александр Зайцев.
В числе ведущих отраслей сельского хозяйства Мартунинского района преобладают виноградарство, животноводство и зерновое хозяйство, которые обеспечивают работой местное население.
«Спасибо миротворцам за обеспечение безопасности проведения сельскохозяйственных работ на территории Мартунинского района», - заместитель главы администрации Мартунинского района Загорян Масис.
Также местные жители создают минерализованные полосы, с целью предотвращения пала травы, защите полей и населённых пунктов от пожаров.
Поля местных жителей, еще перед началом посевной, были проверены на наличие взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов российскими саперами.
Справочно:
В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.
Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.