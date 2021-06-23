Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.06.2021 (05:00)

Российские миротворцы обеспечивают безопасность местных жителей, проводящих уборку урожая пшеницы в Мартунинском районе

Российские миротворцы обеспечивают безопасности местных жителей при проведении сбора зерновых культур в Мартунинском районе Нагорного Карабаха.

«Мы обеспечиваем безопасность сельскохозяйственных работ вблизи населенного пункта Мартуни Мартунинского района, а именно сбора урожая пшеницы вблизи линии разграничения», - сообщил представитель российского миротворческого контингента Александр Зайцев.

В числе ведущих отраслей сельского хозяйства Мартунинского района преобладают виноградарство, животноводство и зерновое хозяйство, которые обеспечивают работой местное население.

«Спасибо миротворцам за обеспечение безопасности проведения сельскохозяйственных работ на территории Мартунинского района», - заместитель главы администрации Мартунинского района Загорян Масис.

Также местные жители создают минерализованные полосы, с целью предотвращения пала травы, защите полей и населённых пунктов от пожаров.

Поля местных жителей, еще перед началом посевной, были проверены на наличие взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов российскими саперами.

Справочно:

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Российские миротворцы провели адресную гуманитарную помощь вынужденным переселенцам и многодетным семьям в Нагорном Карабахе
Артисты ЦДРА выступили с концертом перед российскими миротворцами в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы передали специализированное медицинское оборудование для детской больницы в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы обеспечивают безопасность при проведении сельскохозяйственных работ вдоль линии разграничения в Нагорном Карабахе

Метки:
Миротворческие операции , Миротворец
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false