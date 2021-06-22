22.06.2021 (21:30)

В филиале ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г. Калининграде прошли спортивные соревнования«Гиревая эстафета» среди переменного состава

В филиале ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г. Калининграде проведены спортивные соревнования «Гиревая эстафета» среди переменного состава. В состязаниях приняли участие 11 команд общей численностью 110 военнослужащих.

В соревнованиях по гиревой эстафете в упражнении «Рывок гири» третье место заняла команда 3-го факультета высшего образования («связисты»). С помощью высокой организации, неожиданно высокий результат показала команда 2-го курса факультета высшего образования («артиллеристы»), занявшая второе место. Первое место в упорной борьбе заняла команда 4-го курса.

Курсанты продемонстрировали образцовые спортивные качества и сплочённость команд. Каждый чувствовал не угасающую поддержку со стороны товарищей и преодолел себя в самые сложные секунды спортивной борьбы.



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