22.06.2021 (19:40)
В День памяти и скорби военнослужащие соединения специального назначения ВДВ провели митинг и почтили память павших воинов
22 июня с.г. в День памяти и скорби военнослужащие гвардейского соединения специального назначения провели митинг, посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
В митинге приняли участие помощник командира бригады по работе с верующими военнослужащими протоирей Александр, военнослужащие гвардейского и ветераны части.
Перед военнослужащими выступили должностные лица соединения, которые напомнили о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне.
В завершении памятного мероприятия личный состав возложил красные гвоздики к памятнику погибшим защитникам Отечества и почтил их память минутой молчания.
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