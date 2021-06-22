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22.06.2021 (20:15)

Военнослужащие Ленинградской военно-морской базы ЗВО провели мероприятие «Свеча памяти» в Кронштадте

Военнослужащие Ленинградской военно-морской базы Западного военного округа провели мероприятие «Свеча памяти» в городе воинской славы Кронштадте.

На Якорной площади, перед главной святыней Военно-морского флота Морского собора святителя Николая Чудотворца были зажжены сотни свечей и возложены цветы.

В 17:00 в храм был торжественно внесён огонь, зажжённый от лампады главной иконы «Спас Нерукотворный» Главного храма Вооруженных Сил.

Так же на площади прошёл памятный митинг. В мероприятии приняли участие представители законодательной и исполнительной власти города, военнослужащие, жители города. Особое место занимали ветераны и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда. Все выступающие отметили вклад советского народа в дело Великой Победы и выразили слова глубокой благодарности нашим ветеранам.

По окончании торжественной части военнослужащие Ленинградской военно-морской базы под ружейные залпы возложили к обелиску венки и цветы. Остальные присутствующие почтили минутой молчания память погибших в той страшной войне и возложили живые цветы.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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