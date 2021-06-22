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22.06.2021 (19:50)

Под Хабаровском стартовал второй этап всеармейского конкурса «Аварийный район»

В течение двух дней спасатели российских военных структур и специализированных организаций в рамках всеармейского конкурса «Аварийный район» будут проходить этап соревнований «Эстафета».

Данный этап ориентирован на индивидуальные профессиональные качества каждого конкурсанта. Маршрут разделен на определенные участки, на каждом из которых специалисты аварийно-спасательных формирований выполняют узконаправленные нормативы — преодолевают штурмовую полосу, скалодром, проводят поиск условно радиоактивных осколков, извлекают пострадавшего из лабиринта с заблокированными проходами, совершают марш по пересеченной местности на автомобильной технике.

На всех рубежах контроль выполнения нормативов осуществляют арбитры и представители команд-участниц, ведется видеофиксация.

Победители соревнований определятся после прохождения третьего этапа — «Победный рывок», который завершится 26 июня.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Конкурсы
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