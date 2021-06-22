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22.06.2021 (19:30)

Адмиралы и офицеры Главного командования ВМФ возложили венки и цветы к мемориалу на Пискаревском мемориальном кладбище в День памяти и скорби

Сегодня, в День памяти и скорби, адмиралы и офицеры Главного командования Военно-Морского Флота, Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» почтили память погибших в Великой Отечественной войне, возложив венки и цветы к монументу Мать-Родина на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге.

В соответствии с указаниями главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова частями непосредственного подчинения Главного командования ВМФ было организовано проведение митингов, возложений венков и цветов к памятным местам в Санкт-Петербурге. Так, офицеры ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» отдали воинские почести на мемориале «Дорога жизни», а курсанты Военно-морского политехнического института возложили венки и цветы на мемориале «Дудергофские высоты» и мемориале «Передний край обороны советских войск 1941–1945».

За годы Великой Отечественной войны Военно-Морской Флот уничтожил более 2,5 тыс. кораблей и судов противника. Обеспечил перевозку по водным путям около 10 млн человек и более 100 млн тонн грузов.

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
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Метки:
Военно-Морской Флот , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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