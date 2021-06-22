22.06.2021 (19:20)

С минуты молчания началась мемориальная акция, посвящённая Дню памяти и скорби у окружного Дома офицеров в Санкт-Петербурге

С минуты молчания началась у Дома офицеров Западного военного округа в Санкт-Петербурге мемориальная акция, посвящённая Дню памяти и скорби, в день 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны.

В ходе мероприятия был проведён церковный молебен в память о погибших в годы Великой Отечественной войны: на фронтах, на захваченных немцами территориях, в концлагерях, в блокадном Ленинграде.

Вдоль фасада Дома офицеров были расположены интерактивные зоны: музейная выставка с уникальными экспонатами времён начала войны, настоящий пограничный столб и раритетный пулемёт Максима, выставка плакатов, газет и книг, изданных в 1941–1943 годах. В афишницах Дома офицеров можно было увидеть редкие плакаты начала войны. На ступенях парадного входа почётную вахту памяти несли реконструкторы в военной форме начала войны и курсанты Михайловской военной академии.

Каждый проходящий по Литейному проспекту в этот день мог присоединиться к акции и поделиться своими мыслями и чувствами о трагическом начале войны в Книге памяти.

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