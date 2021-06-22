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22.06.2021 (19:15)

Северный флот получил очередную партию вакцины «Спутник V»

На Северном флоте продолжается прививочная кампания от новой коронавирусной инфекции. На днях военные медики получили очередную партию вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») общим количеством 25 тысяч доз и составили график вакцинирования гражданского персонала флота, военнослужащих и членов их семей.

В настоящее время в основных объединениях и соединениях флота вакцинацию прошли до 95 процентов военнослужащих. Экипажи атомных подводных лодок, военнослужащие, несущие боевое дежурство, медработники и личный состав частей постоянной боевой готовности привиты от коронавируса полностью. В целом по флоту осталось иммунизировать около 8 процентов военнослужащих.

По мнению специалистов военно-медицинской службы Северного флота, при взятых темпах вакцинации военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала уже скоро можно будет с уверенностью говорить о формировании на флоте коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , COVID-19
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