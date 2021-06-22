22.06.2021 (19:05)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проведено занятие со снайперами

На войсковом стрельбище Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло занятие по специальной подготовке снайперов. В нем приняли участие около 20 военнослужащих.

Перед практической частью занятия снайперы изучили способы маскировки на местности с учётом климата в регионе пребывания с помощью подручных средств и снайперского костюма.

В ходе занятия военнослужащие поразили более 100 различных мишеней, имитирующих живую силу противника в движении и в укрытиях. Максимальная дальность до целей составляла более 1000 метров. Особое внимание уделялось повышению навыков стрельбы по цели за максимально короткое время после выполнения физических упражнений.

Занятие со снайперами ОГРВ ПРРМ проводились в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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