22.06.2021 (18:50)

В подмосковной Кубинке реконструировали события начала Великой Отечественной войны

В подмосковной Кубинке в музее под открытым небом «Поле Победы» прошла военно-историческая реконструкция событий начала Великой Отечественной войны. Реконструкция охватила ряд эпизодов начального периода войны (с 22 июня до середины июля 1941 года).

Она основана на документальных источниках Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации. В организации и проведении реконструкции приняли участие 250 человек, в том числе военнослужащие Военного университета и представители военно-исторических клубов России.

В частности, были воссозданы оборонительные операции на заставах Белорусского пограничного округа 22 июня 1941 года, когда нацистская Германия напала на Советский Союз.

Реконструкция была проведена под руководством Главного военно-политического управления Вооруженных Сил России.

«Важность реконструкции заключается в том, что в год 80-летия начала Великой Отечественной войны мы должны вспомнить о тех людях, которые ценой своей жизни позволили сегодня жить нам, нашим детям. Память об этом должна передаваться из поколения в поколение, как всегда это было в России», – сказал по завершении мероприятия начальник кафедры истории войн и военного искусства Военного университета Минобороны РФ полковник Александр Макклачков.

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