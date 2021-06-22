Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.06.2021 (18:15)

В Екатеринбурге в День памяти и скорби установили Стелу защитникам Отечества

Фото Видео

В Екатеринбурге в День памяти и скорби установили мемориальную стелу, посвященную ветеранам Великой Отечественной войны, участникам вооруженного конфликта на острове Даманский и военным строителям.

В мероприятии приняли участие военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО), рота почестного караула, ветераны войны на острове Даманский, представители патриотических организаций. Почетным гостем мероприятия стал Герой Российской Федерации Сергей Евланов. В ходе церемонии участники возложили цветы, прошли торжественным маршем и почтили память погибших минутой молчания.

Стела защитникам Отечества установлена в поселке Чистые Ручьи в Екатеринбурге. На ней нанесены названия улиц, которые получили свое наименование по инициативе ветеранов войны на острове Даманский.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В Новосибирске военнослужащие ЦВО устроили автопробег бронеавтомобилей с флагами Великой Отечественной войны
Командующий войсками ЦВО в День памяти и скорби возложил цветы к Вечному огню на Широкореченском мемориале
Под Астраханью экипажи МиГ-31БМ ЦВО уничтожили самолеты условного противника управляемыми ракетами
В Новосибирске военнослужащие ЦВО возложили цветы к Вечному огню у монумента Славы

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false