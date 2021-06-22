22.06.2021 (18:15)

В Екатеринбурге в День памяти и скорби установили Стелу защитникам Отечества



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Екатеринбурге в День памяти и скорби установили Стелу защитникам Отечества

В Екатеринбурге в День памяти и скорби установили мемориальную стелу, посвященную ветеранам Великой Отечественной войны, участникам вооруженного конфликта на острове Даманский и военным строителям.

В мероприятии приняли участие военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО), рота почестного караула, ветераны войны на острове Даманский, представители патриотических организаций. Почетным гостем мероприятия стал Герой Российской Федерации Сергей Евланов. В ходе церемонии участники возложили цветы, прошли торжественным маршем и почтили память погибших минутой молчания.

Стела защитникам Отечества установлена в поселке Чистые Ручьи в Екатеринбурге. На ней нанесены названия улиц, которые получили свое наименование по инициативе ветеранов войны на острове Даманский.

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