22.06.2021 (18:30)

Инженеры Южного военного округа окажут помощь в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Крыму

Специалисты инженерных подразделений Южного военного округа (ЮВО) приступили к совершению марша на штатной технике протяженностью около 600 километров из пункта постоянной дислокации в Ростовской области в Республику Крым для оказания помощи жителям полуострова в устранении последствий чрезвычайной ситуации, вызванной обильными осадками.

В составе колонны следуют более 100 военнослужащих и 24 единицы специальной военной техники, в том числе автокраны и грузовые автомобили повышенной проходимости.

По прибытию в район ЧС военные инженеры приступят к расчистке русел рек, автодорожных коммуникаций и образовавшихся завалов от крупногабаритного мусора.

Мобильный отряд армейского корпуса Черноморского флота продолжает оказывать помощь пострадавшим от последствий ЧС жителям Керчи. Завершены работы по восстановлению инфраструктуры социально значимых объектов (центральной городской больницы, 9 детских садов и 8 школ), а также расчистке от мусора территории около 400 жилых домов и приусадебных участков.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу в ликвидации ЧС на территории Республики Крым от Минобороны России задействованы около 21 тыс. человек и 1367 единиц автомобильной и специальной техники. Работы по оказанию помощи населению с участием военнослужащих развернуты в 36 населенных пунктах полуострова.

22 июня для организации межведомственного взаимодействия и координации деятельности задействованных в ликвидации ЧС подразделений Вооруженных Сил в Крым прибыл заместитель Министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.

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