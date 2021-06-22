22.06.2021 (18:10)

В Новосибирске военнослужащие ЦВО устроили автопробег бронеавтомобилей с флагами Великой Отечественной войны



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Новосибирске военнослужащие ЦВО устроили автопробег бронеавтомобилей с флагами Великой Отечественной войны

В Новосибирске военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) устроили автопробег бронеавтомобилей, посвященный Дню памяти и скорби.

В ходе мероприятия военнослужащие на бронеавтомобилях «Тигр» и «Тайфун», а также на раритетных бронеавтомобилях БА-20, Д-8 и БАШ-64 проехали по главным улицам города с флагами Великой Отечественной войны. На бронеавтомобиле во главе автоколонны была установлена точная копия Знамени Победы – штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. 1 мая 1945 года он был водружен на крыше здания рейхстага в Берлине.

Новосибирцы и гости города с восторгом встречали военнослужащих, которые, проезжая мимо, сигналили в поддержку акции и выражали благодарность ветеранам Великой Отечественной войны. Автопробег был посвящен 80-летию начала Великой Отечественной войны.

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