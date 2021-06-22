Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.06.2021 (18:10)

В Новосибирске военнослужащие ЦВО устроили автопробег бронеавтомобилей с флагами Великой Отечественной войны

Фото Видео

В Новосибирске военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) устроили автопробег бронеавтомобилей, посвященный Дню памяти и скорби.

В ходе мероприятия военнослужащие на бронеавтомобилях «Тигр» и «Тайфун», а также на раритетных бронеавтомобилях БА-20, Д-8 и БАШ-64 проехали по главным улицам города с флагами Великой Отечественной войны. На бронеавтомобиле во главе автоколонны была установлена точная копия Знамени Победы – штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. 1 мая 1945 года он был водружен на крыше здания рейхстага в Берлине.

Новосибирцы и гости города с восторгом встречали военнослужащих, которые, проезжая мимо, сигналили в поддержку акции и выражали благодарность ветеранам Великой Отечественной войны. Автопробег был посвящен 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Командующий войсками ЦВО в День памяти и скорби возложил цветы к Вечному огню на Широкореченском мемориале
Под Астраханью экипажи МиГ-31БМ ЦВО уничтожили самолеты условного противника управляемыми ракетами
В Новосибирске военнослужащие ЦВО возложили цветы к Вечному огню у монумента Славы
Санаторий Центрального военного округа признали лучшей здравницей России по восстановительному лечению

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false