22.06.2021 (18:25)

В Воронеже военнослужащие ЗВО почтили память погибших в Великой Отечественной войне



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Воронеже военнослужащие ЗВО почтили память погибших в Великой Отечественной войне

В Воронеже в День памяти и скорби военнослужащие бригады управления общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) совместно с курсантами Военного учебного центра при Воронежском государственном университете возложили цветы в память о погибших в Великой Отечественной войне.

День 80-летия начала Великой Отечественной войны офицеры и курсанты Воронежского гарнизона встретили в 4 утра, отдав воинские почести и возложив красные гвоздики к подножию мемориального комплекса «Чижовский плацдарм».

На фронтах в годы Великой Отечественной войны погибли 329 697 жителей Воронежской области, в их числе 32 229 уроженцев Воронежа. За героизм во время Великой Отечественной войны были присвоены звания Героя Советского Союза 365 воронежцам, а 65 человек стали полными кавалерами ордена Славы.

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