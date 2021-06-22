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22.06.2021 (18:25)

В Воронеже военнослужащие ЗВО почтили память погибших в Великой Отечественной войне

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В Воронеже в День памяти и скорби военнослужащие бригады управления общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) совместно с курсантами Военного учебного центра при Воронежском государственном университете возложили цветы в память о погибших в Великой Отечественной войне.

День 80-летия начала Великой Отечественной войны офицеры и курсанты Воронежского гарнизона встретили в 4 утра, отдав воинские почести и возложив красные гвоздики к подножию мемориального комплекса «Чижовский плацдарм».

На фронтах в годы Великой Отечественной войны погибли 329 697 жителей Воронежской области, в их числе 32 229 уроженцев Воронежа. За героизм во время Великой Отечественной войны были присвоены звания Героя Советского Союза 365 воронежцам, а 65 человек стали полными кавалерами ордена Славы.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Великая Отечественная война (ВОВ) , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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