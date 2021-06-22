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22.06.2021 (18:45)

Под Оренбургом в учении «Мирная миссия – 2021» примут участие более 600 военнослужащих ЦВО

В совместном военном антитеррористическом командно-штабном учении Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия – 2021» примут участие более 600 военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО).

Учение состоится в сентябре на полигоне Донгузский в Оренбургской области. По замыслу практических действий участники отработают подготовку и ведение совместной антитеррористический операции группировками войск (сил) государств-членов ШОС.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что в летнем периоде обучения пройдет девять совместных международных учений на территории России, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Главным мероприятием совместной подготовки войск станет антитеррористическое учение «Мирная миссия – 2021».

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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