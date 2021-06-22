22.06.2021 (18:20)

В Киргизии в День памяти и скорби военнослужащие военной базы «Кант» почтили память погибших в Великой Отечественной войне

В День памяти и скорби военнослужащие объединенной российской военной базы «Кант», дислоцированной в Киргизской Республике, почтили память павших в боях Великой Отечественной войны.

В рамках мероприятия на территории военной базы прошел митинг, на котором перед личным составом соединения выступил командир базы полковник Алексей Ларин. Он отметил, что Великая Отечественная война принесла много боли и горя семьям большой страны, в защите которой участвовали представители всех народов.

Военнослужащие российской военной базы возложили венки к Вечному огню и почтили память павших в годы войны, присоединившись ко Всероссийской минуте молчания. Кроме того, в храме святого Александра Невского помощник командира военной базы по работе с верующими провел молебен и заупокойную панихиду о тех, кто не вернулся с войны.

Объединенная российская военная база «Кант» является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

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