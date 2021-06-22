22.06.2021 (18:05)

На территории Главного храма ВС РФ во Всероссийской акции «Свеча памяти-2021» приняли участие более 450 военнослужащих ЗВО

В Подмосковье на территории Главного храма Вооруженных Сил России более 450 военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти-2021».

22 июня в 4 часа утра военнослужащие танкового объединения ЗВО зажгли свечи в Главном Храме ВС РФ и возложили их у музея «Дорога Памяти» в честь 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

В траурном мероприятии принял участие командующий гвардейской танковой армией ЗВО генерал-лейтенант Сергей Кисель.

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