22.06.2021 (18:05)
На территории Главного храма ВС РФ во Всероссийской акции «Свеча памяти-2021» приняли участие более 450 военнослужащих ЗВО
В Подмосковье на территории Главного храма Вооруженных Сил России более 450 военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти-2021».
22 июня в 4 часа утра военнослужащие танкового объединения ЗВО зажгли свечи в Главном Храме ВС РФ и возложили их у музея «Дорога Памяти» в честь 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
В траурном мероприятии принял участие командующий гвардейской танковой армией ЗВО генерал-лейтенант Сергей Кисель.
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Метки:
Западный военный округ , Великая Отечественная война (ВОВ) , Увековечение памяти павших при защите Отечества