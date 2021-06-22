22.06.2021 (18:00)

В Воронеже в День памяти и скорби командующий общевойсковой армии ЗВО возложил цветы к подножию мемориального комплекса

В День памяти и скорби в городе воинской славы Воронеже командующий гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) генерал-лейтенант Андрей Иванаев возложил цветы к подножию мемориального комплекса на площади Победы.

В церемонии приняли участие военнослужащие общевойсковой армии ЗВО, начальник Военно-воздушной академии генерал-полковник Геннадий Зибров, губернатор Воронежской области Александр Гусев, глава Воронежа Вадим Кстенин, а также представители органов власти, общественных и ветеранских организаций.

Воинская дисциплина и общественный порядок во время мероприятия обеспечивался военными полицейскими Воронежского гарнизона Западного военного округа.

В День памяти и скорби в 12:15 по московскому времени память погибших героев почтили минутой молчания более 10 тысяч военнослужащих в Воронежской, Смоленской, Белгородской, Курской, Брянской, Московской областей.

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