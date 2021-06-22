22.06.2021 (17:50)

В Западном военном округе создана группировка сил и средств для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации

В соответствии с решением командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковника Александра Журавлева на территории округа создана группировка сил и средств для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, для оказания помощи местным органам власти в борьбе с огнем.

В состав каждой группы входят автомашины повышенной проходимости, инженерные машины разграждения, тяжелые бульдозеры и автоцистерны. Также все пожарные команды оснащены переносными средствами связи, средствами индивидуальной и медицинской защиты, в том числе изолирующими дыхательными аппаратами.

Специальные противопожарные группы ЗВО поддерживают постоянное взаимодействие с территориальными управлениями МЧС и местными органами власти и готовы в любое время прийти на помощь в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Всего в местах дислокации войск ЗВО на территории Северо-Западного, Центрального и Приволжского федеральных округов создано 24 сводных отряда ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера общей численностью около 1,5 тыс. военнослужащих. В их распоряжении — более 200 единиц инженерной, пожарной и специальной техники, а также пять вертолетов Ми-8.

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