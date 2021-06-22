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22.06.2021 (17:45)

Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в акции «Свеча памяти»

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) приняли участие в патриотической акции «Свеча памяти», приуроченной к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.

Акция прошла на Мемориале Славы города Тирасполь. В ней приняли участие российские военнослужащие во главе с начальником ОГРВ ПРРМ полковником Дмитрием Зеленковым, юнармейцы, представители администрации города, а также руководство, главы министерств и силовых ведомств региона.

Участники акции возложили цветы к мемориальным плитам павших воинов в Великой Отечественной войне и зажгли свечи, выложенные на Мемориале Славы цифрой «80», символизирующие годовщину со дня начала Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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