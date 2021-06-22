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22.06.2021 (17:55)

В Курской области прошли учения с расчетами ЗРК «Бук-М3» общевойсковой армии ЗВО по уничтожению скоростных БЛА

Расчёты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М3» общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) приняли участие в учении по уничтожению скоростных беспилотных летательных аппаратов (БЛА), которое прошло в Курской области на полигоне Постоялые дворы.

Получив сигнал «Боевая тревога», расчёты совершили 50-километровый марш в назначенный район. Прибыв на огневые позиции, они выполнили свыше 10 вводных задач по подготовке и маскировке зенитно-ракетных комплексов. Военнослужащие в условиях радиоэлектронных помех обнаруживали, захватывали и поражали электронными пусками до 12 одновременно движущихся воздушных целей на удалении свыше 10 км.

Особое внимание в ходе учений уделялось отражению атак БЛА противника в групповом строю.

Всего в учениях приняло участие около 100 специалистов ПВО общевойсковой армии ЗВО, было задействовано свыше 10 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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