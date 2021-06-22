22.06.2021 (16:00)
В Москве завершается вакцинация от коронавирусной инфекции членов семей военнослужащих Севастопольской мотострелковой бригады ЗВО
В Москве в Севастопольской мотострелковой бригаде гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) завершается вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 членов семей военнослужащих.
Ранее были привиты медицинский персонал, военнослужащие и гражданский персонал, работающий на территории воинских частей.
Перед процедурой все прошли обязательное тестирование на наличие антител. Затем специалисты медицинский службы провели информирование, в ходе которого разъяснили воздействие препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека.
Первые полчаса после прививки все находятся под наблюдением врачей. Вакцинирование проходит на добровольной основе с письменного согласия.
Вакцина поступает в соединения и воинские части танкового объединения ЗВО в специальных термоконтейнерах с охлаждающими элементами для поддержания оптимального температурного режима.
В настоящее время свыше 7 тыс. членов семей военнослужащих танковой армии ЗВО, дислоцированной на территории 5 субъектов Российской Федерации, вакцинированы первым и вторым компонентом.