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22.06.2021 (16:00)

В Москве завершается вакцинация от коронавирусной инфекции членов семей военнослужащих Севастопольской мотострелковой бригады ЗВО

В Москве в Севастопольской мотострелковой бригаде гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) завершается вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 членов семей военнослужащих.

Ранее были привиты медицинский персонал, военнослужащие и гражданский персонал, работающий на территории воинских частей.

Перед процедурой все прошли обязательное тестирование на наличие антител. Затем специалисты медицинский службы провели информирование, в ходе которого разъяснили воздействие препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека.

Первые полчаса после прививки все находятся под наблюдением врачей. Вакцинирование проходит на добровольной основе с письменного согласия.

Вакцина поступает в соединения и воинские части танкового объединения ЗВО в специальных термоконтейнерах с охлаждающими элементами для поддержания оптимального температурного режима.

В настоящее время свыше 7 тыс. членов семей военнослужащих танковой армии ЗВО, дислоцированной на территории 5 субъектов Российской Федерации, вакцинированы первым и вторым компонентом.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Медицина
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