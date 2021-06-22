22.06.2021 (15:25)

В Калининградской области под городом Гусев перезахоронили останки неизвестного солдата

На братской могиле в поселке Ольховатка Калининградской области прошла церемония перезахоронения останков советского солдата, который был обнаружен поисковиками несколько недель назад.

По мнению поисковиков, советский солдат погиб от осколочного ранения осенью 1944 года, когда войска 3-го Белорусского фронта начали свое наступление на Гумбиннен (ныне город Гусев). Несмотря на то, что данные о погибших в той операции обнародованы, установить личность солдата не удалось.

На церемонии перезахоронения присутствовали командир армейского корпуса Балтийского флота генерал-майор Андрей Рузинский, глава местной администрации и ветераны Вооруженных Сил.

Останки неизвестного солдата со всеми воинскими почестями были перезахоронены у подножья обелиска в поселке Ольховатка, в которой уже покоятся останки 1 620 советских воинов, в том числе Героя Советского Союза сержанта А. А. Колоскова и Героя Советского Союза старшего лейтенанта Г. П. Викторова.

Также после Всероссийской минуты молчания все собравшиеся возложили цветы к обелиску с Вечным огнем.

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