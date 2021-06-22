22.06.2021 (16:30)

Военнослужащие Ленинградской армии ВВС и ПВО возложили венки к мемориалу «Разорванное кольцо»

На берегу Ладожского озера в районе деревни Ваганово (Ленинградская область) военнослужащие зенитного ракетного полка Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) возложили венки к мемориалу «Разорванное кольцо».

Ввиду неблагоприятной эпидемиологической обстановки в церемонии приняло участие минимально необходимое количество военнослужащих.

Мемориал «Разорванное кольцо» был открыт 29 октября 1966 года там, где сухопутный участок легендарной Дороги жизни смыкается с водой. В этом месте, у Вагановского спуска, начиналась трасса, проходившая по озерному льду к восточному берегу.

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