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22.06.2021 (17:00)

Военнослужащие ЗВО возложили венок и цветы на воду в память о защитниках Ленинграда и Кронштадта

В День памяти и скорби военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) приняли участие в спуске венков в воды Финского залива в память о моряках-балтийцах, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В 4 часа утра корабельная сирена базового тральщика «Павел Хенов» обозначила воздушную тревогу, символизирующую 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Начальник штаба Западного военного округа Алексей Завизьон с борта катера опустил на воду венок. Траурная церемония, проходившая на траверзе маяка «Толбухин», завершилась минутой молчания в знак памяти и скорби о погибших. В ходе церемонии прозвучали три залпа из стрелкового оружия салютного расчета.

В церемонии приняли участие экипажи тральщика «Павел Хенов», гидрографического, противодиверсионного и патрульного катеров.

Также военнослужащие Западного военного округа возложили венки к братским могилам и на воинских мемориальных кладбищах, расположенных на территории 26 субъектов северо-запада и центра страны.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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