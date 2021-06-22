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22.06.2021 (15:35)

В Новосибирске военнослужащие ЦВО возложили цветы к Вечному огню у монумента Славы

В Новосибирске военнослужащие общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в торжественном возложении венков и цветов к Вечному огню у монумента Славы памятнику сибирякам – участникам Великой Отечественной войны.

В торжественном мероприятии также участвовали: заместитель командующего общевойсковым объединением Центрального военного округа (ЦВО) полковник Перепелица Владимир Андреевич, личный состав новосибирского гарнизона, ветераны, представители силовых структур, духовенства; руководство области и города. Все присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы и венки к Вечному огню.

Торжественное мероприятие по возложению венков проведено в День памяти и скорби. В этот день 22 июня 1941 года немецко-фашистские захватчики вероломно напали на СССР.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Памятники , Великая Отечественная война (ВОВ) , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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