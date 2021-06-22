22.06.2021 (15:45)

Под Астраханью экипажи МиГ-31БМ ЦВО уничтожили самолеты условного противника управляемыми ракетами

В ходе летно-тактического учения, завершившегося в Астраханской области, экипажи высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ авиационных полков Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили около 20 самолетов, вертолетов и крылатых ракет условного противника.

В дневное и ночное время летчики истребителей-перехватчиков уничтожили около 20 воздушных целей, имитирующих самолеты, вертолеты и крылатые ракеты противника. Действуя в состав пар ведущий-ведомый, в районе боевого применения экипажи менее чем за минуту выполнили обнаружение, распознавание, наведение и совершили пуски авиационных ракет с инфракрасной головкой самонаведения по динамично снижающимся целям. Боевые пуски ракет осуществлялись на высоте от 6 до 8 тыс. метров, дистанция обнаружения и поражения воздушных целей составляла от 50 до 12 километров.

В прошедшем учении приняли участие экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ пермского и канского авиаполков, а также экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 челябинского авиаполка. Летчики выполнили около 50 учебно-боевых вылетов и совершили порядка 40 пусков ракет в дневное и ночное время.

В летно-тактическом учении с применением авиационных средств поражения было задействовано 17 единиц авиационной техники: истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31БМ, транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, – более 50 единиц наземной техники и 500 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, группы управления и обеспечения полетов.

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