22.06.2021 (15:35)
В День памяти и скорби военнослужащие ЗВО возложили цветы и венки к мемориальным комплексам и памятникам погибшим воинам
В Санкт-Петербурге в День памяти и скорби начальник штаба Западного военного округа генерал-лейтенант Алексей Завизьон и офицеры (ЗВО) возложили цветы и венки к главному символу стойкости и мужества защитников блокадного Ленинграда — мемориалу на Пискаревском кладбище.
Кроме того, военнослужащие Санкт-Петербургского гарнизона приняли участие в памятной церемонии на Серафимовском, Невском, Богословском и Смоленском мемориальных кладбищах, а также у монумента «Героическим защитникам Ленинграда» на Площади Победы.
В этот день во всех соединениях и воинских частях ЗВО прошли памятные мероприятия с возложением венков и цветов к мемориальным комплексам и памятникам погибшим воинам, а также встречи с ветеранами Великой Отечественной войны.
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