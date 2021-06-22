22.06.2021 (15:50)

Командующий войсками ЦВО в День памяти и скорби возложил цветы к Вечному огню на Широкореченском мемориале

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин в День памяти и скорби принял участие в возложении цветов к Вечному огню на Широкореченском военно-мемориальном комплексе Екатеринбурга.

В торжественно-траурной церемонии также приняли участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, представители аппарата правительства Свердловской области, администрации Екатеринбурга, духовенства, а также правоохранительных структур.

Церемония завершилась минутой молчания, которая прошла одновременно на всей территории страны – в 12.15 по московскому времени. Под звуки метронома присутствующие почтили память советских граждан, погибших в годы войны.

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