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22.06.2021 (15:40)

В День памяти и скорби завершился уникальный переход инженерных войск по речным путям России

В Волгограде завершился уникальный переход понтонных подразделений инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации, приуроченный к 80-летию начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Впервые в мировой практике военнослужащие инженерных подразделений применили паромы, предназначенные для оборудования переправ через водные преграды, в качестве средств передвижения по внутренним водным путям.

В ходе прохождения маршрута были организованны торжественные мероприятия более чем в 20 городах и населенных пунктах. Особенно многочисленными стали мероприятия в Нижнем Новгороде, Уфе, Набережных Челнах, Ульяновске, Чебоксарах, Казане, Самаре и Саратове. Представители администрации городов вручали понтонерам символические плакетки с гербом населенных пунктов, которые были сегодня доставлены на паромах в Волгоград и в торжественной обстановке переданы в музей-панораму «Сталинградская битва».

В торжественном мероприятие в Волгограде приняли участие начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий, представители администрации города, сотрудники местного отделения Русского географического общества, ветераны, юнармейцы, представители военно-патриотических организаций, гости и жители города.

Переход подтвердил правильность заданных характеристик стоящих на вооружении новейших понтонных парков, возможности звеньев и буксирно-моторных катеров при перемещении на дальние расстояния в ходе движения по воде, в том числе в условиях экстремального ветрового волнения.

В переходе приняли участие расчеты четырех инженерных бригад: понтонно-мостовая бригада центрального подчинения, а также инженерно-саперные бригады Западного, Центрального и Южного военных округов. Общая протяженность пути за месяц прохождения маршрута из трех различных районов России суммарно составила более 5 тыс. км.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Инженерные войска
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