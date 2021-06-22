22.06.2021 (12:00)

Министр обороны России провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил

Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу прошло селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Один из вопросов повестки совещания касался хода ликвидации чрезвычайной ситуации в Республике Крым, вызванной паводками.

По информации Министра обороны, в результате аномального количества осадков в Крыму оказались подтопленными девять городов и 27 населённых пунктов.

«Президентом России даны указания о применении и подключении Вооруженных Сил к проведению этой работы. С этой целью сформирована группировка, в которую вошли подразделения материально-технического, медицинского обеспечения, инженерные войска, РХБ защиты, войска связи Южного военного округа, Черноморского флота, Воздушно-десантные войска», — сообщил генерал армии Сергей Шойгу.

В настоящее время в Крыму создана группировка Минобороны России по борьбе с последствиями стихийного бедствия в количестве 21,6 тыс. человек и более 1,3 тыс. единиц техники.

По словам главы военного ведомства, для организации межведомственного взаимодействия и координации деятельности сегодня в Крым вылетает заместитель Министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков, чтобы на месте координировать все действия сил и подразделений Вооруженных Сил, а также для работы с губернатором Крыма.

Участвовавший в совещании по видео-конференц-связи губернатор Крыма Сергей Аксенов выразил слова благодарности военнослужащим и Министру обороны за помощь республике и местному населению.

«Организовано взаимодействие на самом высоком уровне. Только слова благодарности Вам и личному составу Вооружённых Сил. С командующим флотом и командующим 22-м корпусом все время на связи. Лично руковожу полностью распределением сил и средств. Никаких вопросов нет, поручения Ваши и Президента Российской Федерации выполняются», — сказал глава региона, обращаясь к Сергею Шойгу.

Как сообщил, докладывая главе военного ведомства, начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, военнослужащие группировки Минобороны России по ликвидации последствий паводка в Крыму очистили 106 километров дорог.

«По состоянию на 8 утра сегодня очищено 106 километров дорог, 52,4 тыс. квадратных метров дворовых территорий, в том числе более 10 тыс. квадратных метров социально значимых объектов (3 школы, 4 детских сада, 3 больницы), 19 тыс. квадратных метров фасадов зданий», — сообщил Михаил Мизинцев.

Также, по его словам, восстановлено и очищено 44 километра водоотводов и водостоков, вывезено более 2 тыс. кубометров мусора, расчищены русла двух рек.

«Оказана помощь местному населению по вывозу из 217 домов пришедшего в негодность имущества. Подвезено и выдано местному населению более 260 кубометров питьевой воды», — уточнил начальник НЦУО.

Выступая на селекторном совещании, врио командующего войсками Южного военного округа генерал-полковник Сергей Кузавлев, доложил, что в резерве для помощи Крыму в борьбе с последствиями паводков находятся более 10 тыс. военнослужащих.

«В настоящее время в войсках округа дополнительно создан резерв специальной техники, в первую очередь самосвалы, бульдозеры, большегрузные автомобили высокой проходимости, общим количеством до 600 единиц, а также около 10 тыс. военнослужащих», — сказал он.

Начальник Главного военно-медицинского управления военного ведомства Дмитрий Тришкин сообщил, что в Республике Крым действуют мобильные медпосты Минобороны России для выявления инфекций среди населения, включая коронавирусную.

«Силами медицинского отряда специального назначения окружного военного госпиталя Севастополя сформированы подвижные медицинские посты с целью осуществления раннего активного выявления инфекционных заболеваний среди населения, в том числе новой коронавирусной инфекции», — подчеркнул он.

Дмитрий Тришкин добавил, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в воинских частях, дислоцированных на территории Республики Крым, контролируема.

«В районах проведения восстановительных работ силами врачебно-сестринских бригад развернуты временные медицинские пункты в Севастополе, Ялте, Алупке, Алуште, Коктебеле, Керчи и Феодосии. В военных госпиталях выделено 350 коек для оказания медицинской помощи населению Республики Крым, из которых 100 коек инфекционного профиля», — рассказал начальник Главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ.

По словам Дмитрия Тришкина, создан необходимый запас лекарственных средств и медицинского имущества из расчёта поступления до 1000 больных, из них до 300 больных инфекционного профиля.

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В продолжение темы ликвидации чрезвычайных ситуаций в стране Министр обороны сообщил, что Российские военнослужащие завершили борьбу с последствиями паводков в Хакасии, Туве и Красноярском крае.

«Как вы знаете, с учетом того, что очень большие запасы снега и воды, мы были задействованы в Туве, Хакасии, Красноярском крае по преодолению паводка и защите нашей территории от последствий этого паводка. Естественно, оказывали, как это было всегда, помощь субъектам Российской Федерации. В частности, в Хакасии 3,2 тыс. км грунта отсыпано, дамбы для защиты отдельных территорий», — рассказал Сергей Шойгу.

Как уточнил, докладывая министру, начальник НЦУО РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, благодаря действиям сводного отряда по ликвидации последствий паводка ущерб в Хакасии и Красноярском крае минимизирован.

«В результате реализации всего комплекса указанных мероприятий удалось минимизировать ущерб народному хозяйству, исключить любые ограничения функционирования предприятий оборонно-промышленного комплекса, не допустить аварийных ситуаций на крупнейших гидротехнических сооружениях страны, а самое главное — избежать жертв среди местных жителей», — сказал Михаил Мизинцев.

Он уточнил, что к ликвидации последствий паводка привлекали силы и средства Центрального военного округа. Всего было задействовано более 190 военнослужащих и 30 единиц техники.

Начальник НЦУО РФ отметил, что в результате расширения сводным отрядом Минобороны России дамбы устья реки Абакан удалось не допустить развития негативного сценария для 17 населенных пунктов общей численностью до 1,5 тыс. человек.

Михаил Мизинцев добавил, что Енисейским водным управлением своевременно установлен оптимальный режим работы Красноярского гидроузла, что позволило предотвратить подтопление 36 частных домов, 44 приусадебных и 381 дачного участков, железнодорожного вокзала, больничного комплекса и водозабора, обеспечивающего питьевой водой более 20 жилых домов.

По словам начальника НЦУО, благодаря непрерывному мониторингу обстановки, в том числе с применением на регулярной основе отечественной орбитальной группировки, беспилотной и армейской авиации, детальному изучению космических и аэрофотоснимков, удалось на раннем этапе вскрыть и спрогнозировать увеличение на 35–50% притока воды в Саяно-Шушенском и Красноярском водохранилищах.

«В настоящее время паводковая обстановка в регионе полностью контролируемая, негативного влияния на повседневную деятельность Вооруженных Сил не оказывает», — отметил он.

Михаил Мизинцев добавил, что полученный положительный опыт по оценке масштабов паводка и прогнозу его развития уже внедрен в комплекс ежедневных занятий и тренировок по организации взаимодействия с Росгидрометом и другими федеральными структурами, а также назначенными группировками для ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

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Далее участники совещания обсудили ход противодействия негативным факторам пожароопасного периода в Вооружённых Силах.

«Как вы знаете, у нас был предпринят, как и каждый год, достаточно большой комплекс работ, который проводился на наших военных арсеналах по недопущению распространения площадных пожаров на территории наших гарнизонов. Работа была плановая. Была проведена противопожарная опашка территории от Камчатки до Калининграда. Надеюсь, это привело к необходимым результатам», — сказал Министр обороны.

«Поставлена необходимая противопожарная техника, созданы противопожарные команды, так что сегодня послушаем, как эта работа была выполнена и какие планы у нас на следующий год включая, кстати сказать, и применение робототехники на наших арсеналах», — добавил Сергей Шойгу.

Как доложил главе военного ведомства замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков, «подготовка войск (сил) к пожароопасному сезону организована, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов Министерства обороны выполняются в плановом порядке».

Заместитель главы военного ведомства уточнил, что в целях противодействия пожароопасным фактором создана группировка сил и средств общей численностью до 36200 тыс. человек и 2546 единиц техники, из них в составе штатных подразделений пожарной охраны — 21815 человек и 1384 единиц пожарной техники.

«Кроме того, обеспечена готовность к применению сил и средств авиации, оборудованных выливными авиационными приборами и водосливными устройствами. К выполнению задач подготовлено 233 летных экипажа», — добавил Дмитрий Булгаков.

Замминистра обороны также сообщил, что в течение всего пожароопасного периода дважды проводятся работы по опашке противопожарных полос. На данный момент работы первой очереди полностью завершены. Опахано 4,4 тыс. гектаров (100%). Повторная опашка спланирована на июль–сентябрь.

Дмитрий Булгаков также рассказал, что на перспективных арсеналах продолжается строительство новых хранилищ. К уже построенным 544 хранилищам к концу 2021 года планируется завершить строительство еще 114, что позволит увеличить долю железобетонных, кирпичных хранилищ и сборноразборных металлоконструкций для содержания установленных запасов ракет и боеприпасов до 90%.

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В качестве заключительного вопроса селекторного совещания был рассмотрен комплекс мер по недопущению возникновения и распространения в Вооруженных Силах новой коронавирусной инфекции.

«Работа идет планово, работа идет нормально. Мы получили уже более 1 млн доз вакцины, у нас 910 тыс. вакцинированных. Мы завершили еще месяц назад вакцинацию в наших основных подразделениях», — отметил Министр обороны.

Сергей Шойгу добавил, что речь идет о Силах специальных операций, Военно-Морском Флоте, Воздушно-десантных войсках, силах постоянной готовности авиации.

«После этого мы приступили к полной вакцинации, включая членов семей», — сообщил глава военного ведомства.

По словам Министра обороны, единственные, по кому продолжается работа по вакцинации — новобранцы весеннего призыва. Весь постоянный состав Вооруженных Сил вакцинирован.

Как сообщил, докладывая главе военного ведомства, замминистра обороны РФ Тимур Иванов, в российских Вооруженных Силах благодаря прививочной кампании сформирован коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции.

«Благодаря активно проводимой вакцинации личного состава Вооруженных Сил в Министерстве обороны сформирован коллективный иммунитет. На сегодняшний день вакцинировано более 900 тыс. человек, в том числе 85% военнослужащих», — сказал Тимур Иванов на селекторном совещании.

Он добавил, что в первоочередном порядке проводится вакцинация призывников, которая будет завершена 15 июля.

В рамках весеннего призыва в войска будет направлены 134 тыс. человек.

Постановлением главного государственного санитарного врача Министерства обороны России от 18 июня введена обязательная вакцинация всех категорий военнослужащих, работников, задействованных на социально важных объектах, а также отдельных категорий федеральных гражданских служащих.

Тимур Иванов также сообщил, что для оказания помощи населению в лечении коронавирусной инфекцией в резерве медслужбы Минобороны России находятся 12 мобильных госпиталей.

«В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Владимира Путина оперативно подготовлен к применению и содержится в готовности мобильный резерв медицинской службы для борьбы с новой коронавирусной инфекцией в составе 12 мобильных госпиталей на 100 койко-мест каждый и 94 врачебно-сестринских бригад», — сообщил замглавы военного ведомства.

«Мобильный резерв по Вашему указанию будет задействован для оказания медицинской помощи гражданскому населению», — добавил Тимур Иванов, обращаясь к Министру обороны.

Тимур Иванов также сообщил, что в военных госпиталях развернуто 5,5 тыс. специализированных койко-мест, в том числе 1,7 тыс. — в МФМЦ, более 30% из которых задействованы для лечения ковидных пациентов, в том числе более 600 — для гражданского населения. При необходимости будет развернуто более 12 тыс. койко-мест.

В парке «Патриот» совместно с Министерством здравоохранения Московской области с 18 июня ведётся поэтапное открытие временного госпиталя, рассчитанного на 1420 койко-мест. Для работы во временном госпитале планируется привлечь более 1000 специалистов медицинской службы Вооруженных Сил. Первые 300 военных медиков начали прием пациентов 21 июня.

Кроме того, сформирована группировка сил и средств медицинской службы для оказания помощи населению Тульской области согласно обращению главы региона, добавил замглавы военного ведомства.

Также создан необходимый резерв медицинского имущества, в том числе около 350 тыс. костюмов индивидуальной защиты, 43 млн масок, 412 тыс. упаковок лекарственных препаратов.

Далее Министр обороны заслушал доклады командующих группировками войск (сил) за рубежом по статусу вакцинации военнослужащих.

Как отметил, в частности, командующий войсками в Сирии генерал-лейтенант Евгений Никифоров, санитарно-эпидемиологическая обстановка в войсках России в Сирии стабильная.

«Проведена стопроцентная вакцинация личного состава, в результате чего сформирован коллективный иммунитет. Заболевших новой коронавирусной инфекцией нет», — сказал он.

По словам командующего миротворческим контингентом Российской Федерации в Нагорном Карабахе генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, миротворцы на сегодняшний день привиты от COVID-19 также на 100%, в контингенте создан групповой иммунитет.

Также стопроцентная вакцинация проведена на российской авиабазе Кант в Киргизии.

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