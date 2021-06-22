22.06.2021 (14:30)

Глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены

В День памяти и скорби Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу и члены Коллегии военного ведомства возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Помимо руководящего состава ВС РФ и членов Коллегии, в церемонии в Александровском саду также приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил Российской Федерации.

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