22.06.2021 (14:30)
Глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены
В День памяти и скорби Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу и члены Коллегии военного ведомства возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Помимо руководящего состава ВС РФ и членов Коллегии, в церемонии в Александровском саду также приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил Российской Федерации.
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