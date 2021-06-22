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22.06.2021 (15:20)

В День памяти и скорби военнослужащие общевойсковой армии ВВО в Уссурийске возложили цветы к вечному огню

В Уссурийске на мемориальном комплексе «Вечный огонь» прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби.

На церемонии, посвященной началу Великой Отечественной войны, присутствовали командование и военнослужащие штаба общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), представители администрации Уссурийского городского округа, духовенства, ветераны войны и военной службы

Они возложили венки и цветы к «Вечному огню». Все присутствующие почтили память погибших минутой молчания. Завершилось мероприятие прохождением роты почетного караула.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Великая Отечественная война (ВОВ)
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