22.06.2021 (15:20)

В День памяти и скорби военнослужащие общевойсковой армии ВВО в Уссурийске возложили цветы к вечному огню

В Уссурийске на мемориальном комплексе «Вечный огонь» прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби.

На церемонии, посвященной началу Великой Отечественной войны, присутствовали командование и военнослужащие штаба общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), представители администрации Уссурийского городского округа, духовенства, ветераны войны и военной службы

Они возложили венки и цветы к «Вечному огню». Все присутствующие почтили память погибших минутой молчания. Завершилось мероприятие прохождением роты почетного караула.

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