22.06.2021 (15:10)

Военнослужащие и члены семей дальневосточного авиационного соединения приняли участие в акциях, посвященных Дню памяти и скорби

Утро 22 июня 2021 года в Амурском соединении дальней авиации началось с приспущенного Государственного флага России и минуты молчания, посвященной 80-й годовщине начала Великой Отечественной Войны.

Дню памяти и скорби был посвящен ряд мероприятий. В частности, для военнослужащих по призыву было организовано посещение музея боевой славы воинских частей, входящих в состав авиационного соединения. В гарнизонных библиотеках было проведено информирование и тематическое чтение книг, а в воинских клубах были продемонстрированы военно-патриотические фильмы.

Кроме того, родственники военнослужащих провели акцию «Свеча памяти»: они выставляли в окнах домов горящие свечи. Многие рядом со свечами ставили портреты родных, погибших в Великой Отечественной войне.

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