Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.06.2021 (15:10)

Военнослужащие и члены семей дальневосточного авиационного соединения приняли участие в акциях, посвященных Дню памяти и скорби

Утро 22 июня 2021 года в Амурском соединении дальней авиации началось с приспущенного Государственного флага России и минуты молчания, посвященной 80-й годовщине начала Великой Отечественной Войны.

Дню памяти и скорби был посвящен ряд мероприятий. В частности, для военнослужащих по призыву было организовано посещение музея боевой славы воинских частей, входящих в состав авиационного соединения. В гарнизонных библиотеках было проведено информирование и тематическое чтение книг, а в воинских клубах были продемонстрированы военно-патриотические фильмы.

Кроме того, родственники военнослужащих провели акцию «Свеча памяти»: они выставляли в окнах домов горящие свечи. Многие рядом со свечами ставили портреты родных, погибших в Великой Отечественной войне.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
Новости по теме:
Более 1 тыс. военнослужащих и членов их семей соединения дальней авиации приняли участие в акции «Свеча памяти»
В Саратовской области военнослужащие дальней авиации провели военно-патриотическую акцию «Лучи Победы»
Военнослужащие Энгельсского соединения дальней авиации почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны
Мемориальная акция «Свеча памяти» состоялась в США в городе Вашингтон

Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС) , Увековечение памяти павших при защите Отечества
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false