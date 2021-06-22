22.06.2021 (15:00)

В августе в ряде городов Приамурья состоится военно-технический форум «АРМИЯ-2021»

В августе 2021 года в военных гарнизонах Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае, состоится военно-технический форум «Армия-2021», где впервые будут представлены новейшие образцы вооружения и военной техники. В этом году девизом форума станет: «Искусственный интеллект – главная технология XXI века».

Вниманию посетителей будут представлены более тысячи различных современных образцов вооружения и военной техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей Амурского общевойскового объединения ВВО. Гости форума смогут увидеть такие образцы вооружения и техники, как автомат АК-12, бесшумные снайперские автоматы «Вал», пистолет Ярыгина, танки Т-80БВМ, медицинские бронеавтомобили «Линза» и вездеходы «Алеут».

Особое внимание будет уделено направлению «Кулибин 2021 – технологии прорыва». На этих экспозициях зрители смогут увидеть изобретения военнослужащих объединения. Благодаря данным новшествам значительно расширяются возможности подразделений, а также стоящей на вооружении военной техники.

Каждый день работы форума будет иметь определенную тематическую направленность. Посетителям будут представлены реконструкции сражений периода Великой Отечественной войны, а также современные модели боев и контртеррористических операций с применением современных средств обнаружения, наведения и уничтожения.

Для мероприятий форума «Армия-2021» будет привлечено около 1,5 тыс. военнослужащих.

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