22.06.2021 (15:05)
В Ростовской области захоронили останки советских воинов
В День памяти и скорби в четырех муниципальных образованиях Ростовской области состоялись церемонии захоронения останков советских солдат, обнаруженных поисковыми отрядами в ходе «Вахт памяти».
Останки двух солдат, обнаруженных на территории Украины, – красноармейцев Хряпченко Михаила Арсентьевича и Свинарева Луки Никитовича, захоронены на их малой родине в Чертковском и Белокалитвинском районах.
В Орловском районе на хуторе Каменная Балка и Волгодонском районе на хуторе Морозов захоронили останки 37 и 16 советских солдат, обнаруженных в ходе поисковых работ.
В торжественных церемониях приняли участие военнослужащие Южного военного округа, представители органов местного самоуправления, военного комиссариата, казачества, ветераны Вооруженных Сил, местные жители и юнармейцы.