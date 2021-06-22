22.06.2021 (15:05)

В Ростовской области захоронили останки советских воинов

В День памяти и скорби в четырех муниципальных образованиях Ростовской области состоялись церемонии захоронения останков советских солдат, обнаруженных поисковыми отрядами в ходе «Вахт памяти».

Останки двух солдат, обнаруженных на территории Украины, – красноармейцев Хряпченко Михаила Арсентьевича и Свинарева Луки Никитовича, захоронены на их малой родине в Чертковском и Белокалитвинском районах.

В Орловском районе на хуторе Каменная Балка и Волгодонском районе на хуторе Морозов захоронили останки 37 и 16 советских солдат, обнаруженных в ходе поисковых работ.

В торжественных церемониях приняли участие военнослужащие Южного военного округа, представители органов местного самоуправления, военного комиссариата, казачества, ветераны Вооруженных Сил, местные жители и юнармейцы.

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