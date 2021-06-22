22.06.2021 (14:50)
В Саратовской области военнослужащие дальней авиации провели военно-патриотическую акцию «Лучи Победы»
В Саратовской области на военном аэродроме в городе Энгельс военнослужащие дальней авиации провели военно-патриотическую акцию «Лучи Победы».
Ночью в память о погибших на полях сражений Великой Отечественной войны небо над аэродромом осветили лучами прожекторов. Данная акция посвящена 80-летию начала Великой Отечественной войны. В годы войны лучи в ночном небе могли означать опасность вражеского налета. Теперь их зажигают в память о павших.
«Для нас большая честь участвовать в данной акции. Мы всегда будем помнить, что Великая Победа добыта мужеством и стойкостью защитников нашей земли, не щадивших сил и жизни для Отечества. Сегодня наш долг – защитить и сохранить историческую правду о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны», – сообщил командир батальона связи и радиотехнического обеспечения авиационного полка дальней авиации майор Сергей Кривошеев.