22.06.2021 (14:50)

В Саратовской области военнослужащие дальней авиации провели военно-патриотическую акцию «Лучи Победы»

В Саратовской области на военном аэродроме в городе Энгельс военнослужащие дальней авиации провели военно-патриотическую акцию «Лучи Победы».

Ночью в память о погибших на полях сражений Великой Отечественной войны небо над аэродромом осветили лучами прожекторов. Данная акция посвящена 80-летию начала Великой Отечественной войны. В годы войны лучи в ночном небе могли означать опасность вражеского налета. Теперь их зажигают в память о павших.

«Для нас большая честь участвовать в данной акции. Мы всегда будем помнить, что Великая Победа добыта мужеством и стойкостью защитников нашей земли, не щадивших сил и жизни для Отечества. Сегодня наш долг – защитить и сохранить историческую правду о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны», – сообщил командир батальона связи и радиотехнического обеспечения авиационного полка дальней авиации майор Сергей Кривошеев.

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