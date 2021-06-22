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22.06.2021 (14:45)

Российские военнослужащие в Таджикистане приняли участие в митинге, посвящённом Дню памяти и скорби

Российские военнослужащие 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, приняли участие в митинге, посвященном 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Мероприятие прошло на православном кладбище, где захоронено свыше одной тысячи участников Великой Отечественной войны.

Во время митинга состоялась акция «Звезда памяти», в ходе которой были приведены в порядок сотни могил фронтовиков, среди которых есть Герои Советского Союза. Звезды на надгробных памятниках, а также ограды на кладбище были окрашены.

Кроме военнослужащих в митинге приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов, ветераны российского соединения, глава мотоклуба «Ирбис» Гафур Иркаев, юнармейцы из 6-й средней школы Минобороны РФ, воины-интернационалисты из патриотического движения «Боевое братство», руководитель добровольческой военно-поисковой группы «Память 201» Гафур Шерматов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Великая Отечественная война (ВОВ)
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