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22.06.2021 (14:40)

Военнослужащие Энгельсского соединения дальней авиации почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны

В Энгельсском соединении дальней авиации и в подчинённых воинских частях, дислоцированных в Калужской, Мурманской и Саратовской областях, прошли мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Военнослужащие возложили гирлянды и цветы к памятникам, обелискам и местам захоронения воинов, павших в боях за свободу и независимость Отечества.

Мероприятия проходили под руководством заместителя командира соединения по военно-политической работе гвардии полковника Руслана Ахметжанова.

«Для нас святой долг отдать дань памяти павшим солдатам в годы Великой Отечественной войны. В традиции нашей дивизии чтить тех, кто стоял на защите нашей родины. Личный состав соединения под аккомпанементы военного оркестра возложил гирлянды памяти и цветы к памятникам, обелискам, а также прошёл мимо них торжественным маршем», – сообщил он.

В церемонии также приняли участие ветераны, юнармейцы, представители органов местной власти, священнослужители, а также почетные жители города. В завершении комплекса мероприятий все присутствующие почтили память погибших воинов минутой молчания.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС) , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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