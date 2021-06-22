22.06.2021 (14:35)
На аэродроме Пушистый в ходе форума «Армия-2021» жители острова Сахалин увидят современную боевую и специальную технику
На аэродроме Пушистый в ходе военно-технического форума «Армия-2021» жители острова Сахалин увидят современную боевую и специальную технику. В частности, будут представлены: танк Т-80, ЗРПК «Тунгуска», РСЗО «Смерч» и «Ураган», ЗРК «Оса», БЛА «Орлан-10», «Элерон-3».
Впервые будут выставлены бронеавтомобиль «Булат» и ЗРС С-400 «Триумф».
На Сахалине на форуме «Армия-2021» будут организованы: площадки для авиационного, парашютного и стрелкового спорта, для проведения военно-исторических реконструкций, для спортивно-массовых мероприятий.
Кроме того, для посетителей форума спланировано оборудовать тропу разведчика, трассы для проведения экстремальных забегов, трассу для квадроциклов, полигон для внедорожников и мотокросса.
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