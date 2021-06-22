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22.06.2021 (14:25)

Мемориальная акция «Свеча памяти» состоялась в США в городе Вашингтон

В 4 утра по московскому времени на территории Посольства России в США прошла ежегодная мемориальная акция «Свеча памяти» в ознаменование Дня памяти и скорби.

Церемония была организована Представительством Министерства обороны Российской Федерации (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в США при активном содействии группы двусторонних отношений посольства. В ней приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол России в США Анатолий Антонов, сотрудники военного атташата при Посольстве Российской Федерации, учащиеся школы при посольстве, сотрудники дипмиссии и члены их семей.

В своем выступлении Анатолий Антонов подчеркнул, что именно советский народ внес решающий вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков.

Учащиеся школы при посольстве прочитали трогательные стихи о трагических первых днях войны.

В честь 80-летней годовщины начала Великой Отечественной войны в «Саду памяти» была выложена композиция из горящих свечей – число «80» и слово «помним». Наряду с этим была организована тематическая выставка. Память о великом подвиге советского народа почтили минутой молчания.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Международная деятельность , Великая Отечественная война (ВОВ) , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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