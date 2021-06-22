22.06.2021 (14:20)
В Твери военнослужащие военно-транспортной авиации в День памяти и скорби возложили цветы к братскому воинскому захоронению
В Твери военнослужащие военно-транспортной авиации возложили цветы к братскому воинскому захоронению погибших защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны.
В церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, глава администрации Пролетарского района города Твери Юрий Гаручава, а также военнослужащие и члены их семей. Все присутствующие возложили венки и цветы к «Вечному огню» и почтили память погибших минутой молчания.
Новости по теме:
Метки: