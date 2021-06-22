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22.06.2021 (14:20)

В Твери военнослужащие военно-транспортной авиации в День памяти и скорби возложили цветы к братскому воинскому захоронению

В Твери военнослужащие военно-транспортной авиации возложили цветы к братскому воинскому захоронению погибших защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны.

В церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, глава администрации Пролетарского района города Твери Юрий Гаручава, а также военнослужащие и члены их семей. Все присутствующие возложили венки и цветы к «Вечному огню» и почтили память погибших минутой молчания.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-транспортная авиация , Великая Отечественная война (ВОВ) , Воздушно-космические силы (ВКС)
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