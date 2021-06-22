22.06.2021 (14:30)
Более 1 тыс. военнослужащих и членов их семей соединения дальней авиации приняли участие в акции «Свеча памяти»
В Энгельсском соединении дальней авиации, дислоцированным в Калужской, Мурманской и Саратовской областях, более 1 тыс. военнослужащих и членов их семей приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти», посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны.
Участники мероприятия возложили цветы к мемориальным плитам погибших героев Великой отечественной войны, зажгли свечи и почтили память минутой молчания.
Акция «Свеча памяти» ежегодно проводится всей России.
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