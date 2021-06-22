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22.06.2021 (14:10)

В Абхазии в городе Сухум военнослужащие ЮВО почтили память павших в Великой Отечественной войне

В Сухуме военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии приняли участие в акции «Свеча памяти», приуроченной к 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Военнослужащие зажгли свечи, возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату и почтили память павших защитников Отечества.

Вместе с руководством соединения, военнослужащими, членам их семей и гражданскими специалистами в церемонии приняли участие посол России в Абхазии Алексей Двинянин, члены правительства республики, представители Россотрудничества в Абхазии, жители и гости столицы.

По официальным данным в ходе Великой Отечественной войны против фашистов сражались более 55 тыс. жителей Абхазии. Не вернулись с войны 17,5 тыс. человек. 22 жителя Абхазии во время войны получили звание Герой Советского Союза, трое стали полными кавалерами ордена Славы.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Великая Отечественная война (ВОВ)
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