22.06.2021 (14:05)

В День памяти и скорби «Свечи памяти» зажгли юнармейцы Забайкалья

В Чите в День памяти и скорби с участием юнармейцев регионального отделения военно-патриотического движения прошли памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

В частности, в парке Дома офицеров Забайкальского края состоялся митинг, в ходе которого юные патриоты вместе с представителями общественных и ветеранских организации выложили из зажженных лампад слово «Помним» в рамках акции «Свеча памяти».

Все присутствующие почтили минутой молчания память погибших в той страшной войне.

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