22.06.2021 (14:00)

На площадке МВТФ «Армия-2021» в Чите будет продемонстрирована новейшая командно-штабная машина на базе бронеавтомобиля «Тигр»

В рамках проведения Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2021» в Забайкальском крае на главной площадке масштабного мероприятия — в парке Победы города Чита — военнослужащие соединения управления общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) продемонстрируют образцы техники связи. Так, посетители форума в рамках статического показа смогут увидеть и ознакомиться с техническими характеристиками новейшей командно-штабной машины (КШМ) на шасси бронеавтомобиля «Тигр-М».

Новейшая КШМ предназначена, прежде всего, для работы в условиях сложного рельефа местности. Оснащение спутниковой связью с высокой скоростью передачи данных и КВ-радиостанциями обеспечивает надежную связь в радиусе до 50 километров с несколькими сотнями абонентов. Связь поддерживается в непрерывном режиме как в движении, так и на стоянке. При этом нет необходимости развертывать специальное оборудование.

Также в новом мобильном комплексе предусмотрена возможность удаленного управления из укрытия с использованием выносного автоматизированного рабочего места оператора по скоростному каналу.

Партия таких машин поступила на вооружение соединения управления в прошлом году, при этом активно применяется на занятиях и тренировках по связи, а также учениях различного рода.

Помимо этого, в рамках демонстрации вооружения и военной техники гости масштабного мероприятия смогут посетить выставки с показом исторической техники и стрелкового оружия, боевой экипировки и современных приборов наблюдения, авиационных средств и беспилотных летательных аппаратов, современных образцов военной техники и технических средств, стоящих на вооружении соединений и воинских частей ВВО.

Всего на тематических площадках форума «Армия-2021» в Чите будет представлено свыше 100 образцов вооружения, включая авиационную технику и образцы, недавно поступившие в воинские части ВВО, дислоцированные в Забайкальском крае.

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