22.06.2021 (13:50)

На Балтийском флоте почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания

В День Памяти и скорби на кораблях, в соединениях и воинских частях Балтийского флота военнослужащие минутой молчания почтили память погибших в Великой Отечественной войне.

Во всех подразделениях Балтийского флота, дислоцированных в Калининградской и Ленинградской областях, минута молчания была объявлена в 12:15 по московскому времени. 80 лет назад именно в это время было дано в эфире обращение к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз.

В знак памяти о военных моряках Балтики, погибших в годы Великой Отечественной войны в боях с нацистской Германией и ее союзниками на море и на суше, в воинских частях и на кораблях были приспущены Государственные и Андреевские флаги.

В 4:00 в Калининграде у мемориала «1200 воинам-гвардейцам», павшим при штурме города-крепости Кенигсберг, начальник штаба Балтийского флота вице-адмирал Сергей Липилин, члены Военного совета флота приняли участие во Всероссийской военно-патриотической акции «Свеча Памяти».

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