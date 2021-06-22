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22.06.2021 (13:40)

Артиллеристы ЮВО произвели «Выстрел памяти» на Мамаевом кургане в честь павших защитников Отечества

В День памяти и скорби артиллеристы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Волгограде произвели «Выстрел памяти» в честь павших защитников Отечества.

Выстрел был дан в 12 часов дня на южном склоне Мамаева кургана орудием ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие начальник Волгоградского гарнизона полковник Вадим Клименко, военный оркестр и рота Почетного караула мотострелкового соединения ЮВО.

22 июня 1941 года является одной из самых печальных дат в истории России. В этот день началась Великая Отечественная война, освободительная война народов СССР против нацистской Германии и ее союзников, являющаяся важнейшей и решающей частью Второй мировой войны.

Сегодня народы России скорбят по всем соотечественникам, ценой жизни защитивших свое Отечество или ставших жертвами войн, прежде всего Великой Отечественной.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Великая Отечественная война (ВОВ)
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