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22.06.2021 (13:30)

Военнослужащие Северного флота приняли участие в акции «Свеча памяти»

В память о погибших в годы Великой Отечественной войны военнослужащие Северного флота приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти». В 4 часа утра жители флотских гарнизонов и военнослужащие возложили цветы к воинским памятникам и мемориалам в честь защитников Отечества и зажгли поминальные свечи и лампады.

Командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев принял участие в акции на мемориальном комплексе «Защитникам советского Заполярья в Мурманске». Вместе с губернатором Андреем Чибисом и председателем областной Думы он возложил цветы к «Вечному огню».

В 12.15 во всех гарнизонах, на кораблях, судах и в береговых частях флота прошла минута молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Были приспущены государственный и военно-морской флаги. В главной базе Северного флота – Североморске под руководством начальника штаба флота контр-адмирала Владимира Воробьёва состоялось возложение венков и цветов к монументу «Героям-североморцам – защитникам Заполярья».

Накануне 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны экипаж базового тральщика «Ельня» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота вместе с участниками Русского географического общества впервые возложили венки и цветы на воду Баренцева моря в местах гибели большого охотника за подводными лодками БО-224 и крейсерской подводной лодки Северного флота «К-2». Координаты мест гибели кораблей были точно установлены флотскими гидрографами в этом году во время совместной комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества под названием «Помни войну!».

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Великая Отечественная война (ВОВ) , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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